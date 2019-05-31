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Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції і Польщі

Новини » Політика    31.05.2019 - 15:43
Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції і Польщі
Фото (president.gov.ua)

Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом та Польщі Яцеком Чапутовичем, які зараз перебувають в Україні. Про це йдеться на сайті президента.

Зеленський подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції в захисті суверенітету і територіальної цілісності й у питанні звільнення українських полонених.

"Дякую за підтримку політики санкцій проти Росії і сподіваюся на продовження - поки українські території не будуть повернуті повністю", - зазначив президент.

За його словами, боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією - це другий фронт для України.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених РФ, а також в питаннях інтеграції України в Європейський союз. Зеленський також зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні досягнення останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.

Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, вчора Зеленський зустрівся з главами МЗС Німеччини і Франції. Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу "нормандському форматі", а також обговорили інцидент в Керченській протоці.

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