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Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши

Новости » Политика    31.05.2019 - 15:43
Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши
Фото (president.gov.ua)

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцеком Чапутовичем, которые сейчас находятся в Украине. Об этом говорится на сайте президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины со стороны Польши и Швеции в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - отметил президент.

По его словам, борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, незаконно захваченных РФ, а также в вопросах интеграции Украины в Европейский союз. Зеленский также отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.

Президент Украины также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с ЕС и НАТО.

Напомним, вчера Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции. Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

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