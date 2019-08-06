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Коломойський розповів про допомогу кампанії Зеленського

Новини » Політика    06.08.2019 - 13:38
Коломойський розповів про допомогу кампанії Зеленського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За його словами, вартість кампанії Зеленського в першому турі обійшлася в 10-20 млн доларів

Мільярдер Ігор Коломойський розповів про допомогу президентській кампанії Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Коломойського РБК.

За словами мільярдера, вартість кампанії Зеленського в першому турі обійшлася в 10-20 мільйонів доларів.

"(Особистих вкладень Коломойського, - ред.) не було потрібно. У нього (Зеленського, - ред.) був контракт з каналом "1+1", тим і допомагав... Повірте мені, я думаю, що все виявилося набагато скромніше і дешевше разів у п'ять. Від 10 до 20 млн доларів. А другий тур, я думаю, взагалі нічого не коштував, уже все було вирішено", - заявив Коломойський.

Як писало РБК-Україна раніше, Коломойський заперечує спроби впливу на президента Володимира Зеленського. При цьому олігарх заявив, що симпатизує президенту. "Так, я йому симпатизую і бажаю удачі. І розумію, як йому нелегко", - відзначав мільярдер.

Коломойський також підкреслив, що він і Зеленський - не бізнес-партнери.

Нагадаємо, раніше президент України повідомляв, що за місяць на посаді провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським.

Додамо також, раніше Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні. Він підкреслював, що інформація про нібито запланований дефолт не має нічого спільного з його офіційною позицією.

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