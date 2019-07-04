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Коломойський заперечує вплив на Зеленського

Новини » Політика    04.07.2019 - 11:54
Коломойський заперечує вплив на Зеленського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський підкреслив, що симпатизує главі держави

Мільярдер Ігор Коломойський заперечує спроби впливу на президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новий час".

При цьому олігарх заявив, що симпатизує президенту.

"Так, я йому симпатизую і бажаю удачі. І розумію, як йому нелегко", - сказав він.

Коломойський також прокоментував свою заяву про "користь" дефолту для України і її вплив на репутацію Зеленського.

"І що від цього?.. Висловлювання Коломойського не є проблемою Зеленського. Я не офіційна особа, я не його консультант, радник, виконувач духівниці або ще хтось. Я не лялькар. Ми з ним не пов'язані. Він не зобов'язаний за мене нікому відповідати", - запевнив олігарх.

Коломойський також підкреслив, що він і Зеленський - не бізнес-партнери.

"Ми не були бізнес-партнерами. Ми були замовником і підрядником. Ми замовляли для телеканалу продукт, а вони (Студія Квартал 95, - ред.) робили цей продукт і продавали нам його. За гроші, до речі кажучи", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що за місяць на посаді провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським.

Як писало РБК-Україна, президент Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні. Він підкреслював, що інформація про нібито запланований дефолт не має нічого спільного з його офіційною позицією.

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