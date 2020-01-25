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Зеленський заявив, що нинішню владу чекає ще багато кадрових змін

Новини » Політика     25.01.2020 - 00:35
Зеленський заявив, що нинішню владу чекає ще багато кадрових змін
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що буде підбирати ідеальну команду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішню українську владу чекає ще багато кадрових змін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

За словами Зеленського, зміни будуть відбуватися до тих пір, поки не буде сформована ідеальна команда.

"Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що нас чекає велика подорож в кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав президент.

Він також вказав, що потрібно "почистити" вищі ешелони влади, правоохоронні органи. Крім того, прокоментував своє рішення залишити прем'єр-міністра Олексія Гончарука на посаді.

"Він, як хороша машина, не наїздив ще то кількість кілометрів, після якого ви змінюєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цього часу зараз людина", - сказав Зеленський.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що після Нового року планується ротація міністрів. Як приклад, він назвав звільнення міністра розвитку громад і територій України Олени Бабак.

Нагадаємо, в Давосі прем'єр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді не планується ніяких відставок. Сам він до цього писав заяву про відставку, але Зеленський його не прийняв.

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