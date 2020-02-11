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Зеленський анонсував "очищення" партії "Слуга народу"

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:02
Зеленський анонсував "очищення" партії "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що відчуває провину за скандали за участю депутатів

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Про це він заявив в інтерв'ю, уривок з якого опублікував Офіс президента.

За його словами, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.

"Тому що ця людина в партії, але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів. Ми говорили, що буде очищення, і ми повинні це робити", - заявив Зеленський.

Один робочий день Президента України.

Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента і фракції "Слуга народу" багато претензій до діяльності Кабміну, проте оцінка роботи міністрів, яку Зеленський обіцяв зробити в кінці року, відкладається. Водночас відправляти у відставку весь склад уряду команда Зеленського поки не збирається, перестановки будуть точковими.

Минулого року Зеленський обіцяв позбавити мандата депутата від "Слуги народу" Руслана Іванісова, раніше судимого за зґвалтування.

"Я хочу розібратися - фейк це, або реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної зі зґвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось - завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - заявляв президент.

Дата візиту Зеленського в США повинна стати відома найближчим часом, - Єрмак
Новини України Володимир ЗеленськийСлуга народа
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