ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді не виключають заміну складу Кабміну раніше, ніж за рік

Новини » Політика     05.02.2020 - 10:53
У Раді не виключають заміну складу Кабміну раніше, ніж за рік
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінкомітет зазначає, що результати роботи Кабміну на сьогодні є незадовільними

Заміна повного складу Кабінету міністрів України можлива раніше ніж через рік. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, результати роботи Кабміну на сьогодні є незадовільними.

"Президент під час вчорашньої наради з Кабміном вислухав їх звіт. Президент вказав на недоліки в їх роботі, які повинні бути виправлені. В тому числі, кадрові недоліки. В тому числі, недоліки щодо величезних сум компенсацій, які досі продовжують виплачуватись. Якщо ви бачили звіт уряду, то це великий документ, який присвячений всім напрямкам його роботи і, дійсно, результати якісь є. Але безперечно, на сьогодні вони є незадовільними", - заявив Гетьманцев.

При цьому парламентар відповів на питання: "Чи можна через рік очікувати повну заміну складу уряду?".

"Я думаю, що раніше", - сказав глава комітету.

Нагадаємо, Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад і територій України. При цьому нардепи проголосували за звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука", в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановані на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.

У Раді з'явився текст закону про допуск іноземних військових на навчання в Україну Кабмін затвердив оцінку ефективності губернаторів, - Голик
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся