Зеленский уверен, что партнеры не предадут Украину: все лидеры хотят войти в историю
Президент Владимир Зеленский убежден, что самое важное заключить мирное соглашение, которое объединит нацию, а не разъединит ее. Он не верит в предательство западных партнеров и считает такой сценарий практически нулевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Time.
Президента спросили каким он видит себя и свою роль в послевоенный период в случае достижения мирного соглашения. Он заявил, что для него самым важным является соглашение, которое объединит, а не разъединит нацию, соглашение о справедливом мире.
По словам президента, после войны страна будет иметь ряд вызовов - демографический кризис, проблему восстановления, инфраструктуры и потребностей ветеранов. Однако, по его мнению, очень важно, чтобы соглашение объединило нацию, ведь тогда "нация сможет решить следующий вопрос - как восстановиться справедливым образом".
"Я думаю, что мы увидим всплеск морального духа. Необходимость восстановления не будет проблемой, а наоборот. Мы будем знать, что мы спасли страну, спасли нашу независимость, и теперь мы можем построить все это обратно. И это будет действительно большим источником позитива. Мы найдем общественный договор о том, что происходит и как закончилась война. Тогда, когда речь идет о демографическом вопросе, если мы будем иметь этот положительный момент, который нас будет мотивировать, то люди будут возвращаться", - сказал глава государства.
По мнению Зеленского, "если период после войны будет не серым, а светлым, то мы увидим, что мы поднимаемся". Он ожидает притока инвестиций в Украину, независимо от того, будет ли он находиться на посту президента, или уйдет в отставку.
Президент считает, что "когда народ почувствует этот подъем, тогда народ важнее любой роли, которую играют политики", ведь "народ - это тот, кто может вернуть нас к жизни".
"При таких обстоятельствах лидерство больше похоже на менеджмент, а не на тяжелые времена, когда нация нуждается в лидере. Но если следующим этапом будет вынужденный мир, унизительный, если Украина, не дай Бог, будет оставлена сама на себя, и если наши партнеры по каким-то причинам не будут для нас партнерами, то Украина впадет в депрессию. Она будет бороться за всех, а в результате останется одна", - заявил Зеленский.
Впрочем, глава государства не верит в такое развитие событий, ведь "это было бы предательством со стороны наших партнеров" и считает шансы такого сценария практически нулевыми.
"Поскольку тогда нам придется признать потерю НАТО, ЕС, Европы, прежде всего Америки и всех ее нынешних лидеров. Все лидеры разные, но у них есть свои амбиции. Они видят свою роль в истории. Многие из них уже не молоды. Они хотят войти в историю как лидеры, которые достигли успеха. Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", - подытожил Зеленский.
Переговоры о завершении войны
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 и 24 марта прошли переговоры делегации Соединенных Штатов с делегациями Украины и России по параметрам 30-дневного перемирия.
По итогам переговоров, стороны договорились прекратить все атаки в Черном море и использование в военных целях коммерческих судов. Также договорено прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. Стороны согласились привлечь третьи страны для контроля за выполнением этих договоренностей.
США поддержали дальнейшее обсуждение обмена военнопленными, освобождение из плена гражданских и возвращение депортированных россиянами детей с оккупированных территорий Украины.
В то же время, в Кремле обнародовали свою версию результатов переговоров. Согласно им, США якобы пообещали способствовать восстановлению российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снятию санкций с компаний, производящих и экспортирующих такую продукцию.
Также Москва перечислила объекты украинской энергетики, которые пообещала не атаковать. Однако Украина и США не подтвердили эту информацию.
Соединенные Штаты в своем итоговом заявлении указали результаты договоренностей, близкие к озвученным украинской стороной. Но там отсутствуют пункты об отмене ограничений России для режима перемирия в Черном море.
Президент Владимир Зеленский скептически высказался о выполнении Россией условия перемирия на практике и обвинил российскую сторону в затягивании войны.
Администрация Дональда Трампа рассчитывает заключить финальное мирное соглашение между Украиной и РФ до 20 апреля, но не исключает, что подписание документа может быть отсрочено.
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