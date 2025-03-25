Зеленський впевнений, що партнери не зрадять Україну: всі лідери хочуть увійти в історію
Президент Володимир Зеленський переконаний, що найважливіше укласти мирну угоду, яка об'єднає націю, а не роз'єднає її. Він не вірить у зраду західних партнерів і вважає такий сценарій практично нульовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави виданню Time.
Президента запитали яким він бачить себе та свою роль у післявоєнний період у випадку досягнення мирної угоди. Він заявив, що для нього найважливішим є угода, яка об'єднає, а не роз'єднає націю, угода про справедливий мир.
За словами президента, після війни країна буде мати низку викликів - демографічну кризу, проблему відбудови, інфраструктури й потреб ветеранів. Однак, на його думку, дуже важливо, щоб угода об'єднала націю, адже тоді "нація зможе вирішити наступне питання - як відновитися у справедливий спосіб".
"Я думаю, що ми побачимо сплеск морального духу. Необхідність відбудови не буде проблемою, а навпаки. Ми будемо знати, що ми врятували країну, врятували нашу незалежність, і тепер ми можемо побудувати все це назад. І це буде справді великим джерелом позитиву. Ми знайдемо суспільний договір про те, що відбувається і як закінчилася війна. Тоді, коли йдеться про демографічне питання, якщо ми матимемо цей позитивний момент, який нас мотивуватиме, то люди повертатимуться", - сказав глава держави.
На думку Зеленського, "якщо період після війни буде не сірим, а світлим, то ми побачимо, що ми піднімаємося". Він очікує припливу інвестицій в Україну, незалежно від того, чи він перебуватиме на посаді президента, чи піде у відставку.
Президент вважає, що "коли народ відчує цей підйом, тоді народ важливіший за будь-яку роль, яку відіграють політики", адже "народ - це той, хто може повернути нас до життя".
"За таких обставин лідерство більше схоже на менеджмент, а не на важкі часи, коли нація потребує лідера. Але якщо наступним етапом буде вимушений мир, принизливий, якщо Україна, не дай Боже, буде залишена сама на себе, і якщо наші партнери з якихось причин не будуть для нас партнерами, то Україна впаде в депресію. Вона буде боротися за всіх, а в результаті залишиться одна", - заявив Зеленський.
Натомість, глава держави не вірить у такий розвиток подій, адже "це було б зрадою з боку наших партнерів" та вважає шанси такого сценарію практично нульовими.
"Адже тоді нам доведеться визнати втрату НАТО, ЄС, Європи, передусім Америки та всіх її нинішніх лідерів. Всі лідери різні, але у них є свої амбіції. Вони бачать свою роль в історії. Багато з них вже не молоді. Вони хочуть увійти в історію як лідери, які досягли успіху. Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю", - підсумував Зеленський.
Переговори про завершення війни
В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 23 і 24 березня відбулися переговори делегації Сполучених Штатів з делегаціями України та Росії щодо параметрів 30-денного перемир'я.
За підсумками перемовин, сторони домовилися припинити всі атаки в Чорному морі та використання у військових цілях комерційних суден. Також домовлено припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Сторони погодилися залучити треті країни для контролю за виконанням цих домовленостей.
США підтримали подальше обговорення обміну військовополоненими, звільнення з полону цивільних та повернення депортованих росіянами дітей з окупованих територій України.
Водночас, у Кремлі оприлюднили свою версію результатів переговорів. За ними, США начебто пообіцяли сприяти відновленню російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зняттю санкцій з компаній, що виробляють та експортують таку продукцію.
Також Москва перелічила об'єкти української енергетики, які пообіцяла не атакувати. Однак Україна та США не підтвердили цю інформацію.
Сполучені Штати у своїй підсумковій заяві вказали результати домовленостей, близькі до озвучених українською стороною. Натомість там відсутні пункти про скасування обмежень Росії для режиму перемир'я у Чорному морі.
Президент Володимир Зеленський скептично висловився щодо виконання Росією умови перемир'я на практиці та звинуватив російську сторону в затягуванні війни.
Адміністрація Дональда Трампа розраховує укласти фінальну мирну угоду між Україною та РФ до 20 квітня, але не виключає, що підписання документу може бути відтерміноване.
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