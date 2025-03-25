Россия уточнила объекты украинской энергетики, которые она "не будет атаковать"

США и Россия якобы согласовали перечень объектов энергетики, которые подпадают под действие "энергетического перемирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как пишет Кремль, в список объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме, входят:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

При этом в Кремле добавили, что такое перемирие якобы действует 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, и может быть продлено.

"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - добавили в Кремле.

Стоит заметить, что официальные лица Украины пока не отреагировали на такой список объектов и не подтверждали его.