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Белый дом выпустил заявление по переговорам с Россией: все как для Украины, кроме одного

Вашингтон, Вторник 25 марта 2025 17:55
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Белый дом выпустил заявление по переговорам с Россией: все как для Украины, кроме одного Иллюстративное фото: США и Россия проводили переговоры в феврале (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США подвели итоги переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Их результаты отличаются от договоренностей США с Украиной только в одном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отметили в Белом доме, по итогам переговоров российских и американских чиновников:

  1. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.
  2. США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.
  3. США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  4. США и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран в целях поддержки реализации энергетических и морских соглашений.
  5. Соединенные Штаты и Россия будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира.

При этом американская сторона напомнила о требовании президента США Дональда Трампа прекратить убийства с обеих сторон как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования.

С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать содействовать переговорам между Украиной и Россией.

Переговоры Украины и США

Напомним, что на днях американские чиновники встречались не только с российскими, но и с украинскими коллегами. По итогам переговоров Белый дом также опубликовал заявление, практически идентичное тому, которое было обнародовано после переговоров с Россией.

В "украинском" итоговом заявлении отличается только второй пункт: в нем говорится о поддержке США обмена военнопленными и возвращения депортированных украинских детей.

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