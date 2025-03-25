Белый дом выпустил заявление по переговорам с Россией: все как для Украины, кроме одного

Иллюстративное фото: США и Россия проводили переговоры в феврале (Getty Images)

США подвели итоги переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Их результаты отличаются от договоренностей США с Украиной только в одном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отметили в Белом доме, по итогам переговоров российских и американских чиновников: США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море. США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций. США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. США и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран в целях поддержки реализации энергетических и морских соглашений. Соединенные Штаты и Россия будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира. При этом американская сторона напомнила о требовании президента США Дональда Трампа прекратить убийства с обеих сторон как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать содействовать переговорам между Украиной и Россией.