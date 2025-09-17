ua en ru
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле

Купянск, Среда 17 сентября 2025 18:14
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле Иллюстративное фото: украинские защитники обороняют Купянск от оккупантов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Иван Носальский

В сети начали распространять вброс о том, что оккупанты добрались до центра Купянска и там идут бои. Такая информация является неправдивой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ОСГВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

Бельский, комментируя ситуацию вокруг Купянска, рассказал, что украинские защитники уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат на окрестности Купянска.

При этом сейчас вражеские солдаты пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - подчеркнул спикер ОСГВ "Днепр".

Он также уточнил, что пленные россияне рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть - в гражданском. Перед каждой из таких групп поставили определенное задание. Например, одна группа должна была захватить пятиэтажку по определенному адресу, другая - 9-этажку.

"Также оккупанты получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как живой щит. Сейчас идет операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск", - отметил Бельский.

Ситуация в Купянске

Напомним, ситуация в Купянске усложнилась после того, как россиянам удалось прорваться ближе к городу по подземным трубам.

Как писали аналитики проекта DeepState, для продвижения по трубам враг использовал специально разработанные лежанки на колесах и электросамокаты.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрий Федоренко подчеркивал, что оккупанты хотят обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально внутри города.

