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Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими, - Зеленський

Четвер 13 серпня 2020 12:49
Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У списку йдеться про близько ста осіб

Сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона в рамках підготовки до чергового засідання Тристоронньої контактної групи передала в ОБСЄ оновлений список для взаємного звільнення утримуваних осіб. У ньому йдеться про близько ста осіб.

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

"Зараз ми чекаємо, що з тієї сторони нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ має визначитись, коли вже технічно має робитись обмін", - сказав президент.

Зазначимо, засідання ТКГ під головуванням Леоніда Кравчука призначено на 18 серпня.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що що переговори тристоронньої контактної групи в Мінську не будуть припинятися, незважаючи на протести в Білорусі.

Крім того, у роботі ТКГ беруть участі представники окремих районів Донбасу - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, лікар Костянтин Лібстер і юрист Вадим Горан.

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