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Зеленський про полонених: ми всіх повернемо - живих та неживих

Україна, Субота 29 серпня 2020 20:27
Зеленський про полонених: ми всіх повернемо - живих та неживих
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами сімей загиблих захисників України та зниклих безвісти. В ході зустрічі глава держави пообіцяв повернути всіх полонених українців.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Зеленського, зараз Україна працює над тим, щоб якомога швидше повернути всіх людей, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

"Ми дійсно подаємо у списках на взаємне звільнення, щоб ви просто знали, всіх. Немає такого, що ми подаємо цивільних, а військових - ні. Такого немає. Це неправда. Повірте. Ми всіх повернемо: хто живий і неживий. У будь-якому разі", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією та підконтрольними їй бойовиками.

Однак українська сторона досі не отримала список осіб, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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