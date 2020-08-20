Україна ще не отримала список на обмін з території ОРДЛО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна передала свій список на обмін

Україна поки ще не отримала список осіб, яких готують для обміну з території ОРДЛО. У свою чергу українська сторона вже передала список для обміну.

Про це на брифінгу під час візиту в Херсонську область заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, дане питання обговорювалося під час вчорашнього засідання тристоронньої контактної групи.

"Передали списки на обмін. Ми ще не отримали повністю списки з тієї сторони", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що під час засідання ТКГ сторони досягли угоду щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну.

Зазначимо, раніше Зеленський повідомляв, що Київ передав ОБСЄ новий список для обміну полоненими; тепер Україна чекає узгоджений список від "того боку".

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що обмін полоненими з окупаційними силами може пройти в найближчі тижні.

глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомляв, що формула обміну полоненими стане відома після 18 серпня, проте досі офіційної інформації про це немає.