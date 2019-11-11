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В Україні противники земельної реформи перекрили дороги

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 12:45
В Україні противники земельної реформи перекрили дороги
Фото: акції аграріїв (facebook.com/agrarna.rada.ua)

Масове перекриття доріг відбувається в 13 областях

В Україні 11 листопада противники земельної реформи вийшли на акції протесту і перекрили дороги в 13 областях. Про це йдеться в повідомленні Всеукраїнського аграрного ради у Facebook.

Повідомляється, що противники земельної реформи перекрили головні автомагістралі України в 17 точках. Зокрема, акції проходять в 13 областях - Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській та Львівській.

У Львівській області перекрили трасу Н17 в районі села Малі Підліски Жовківського району. У Полтавській - трасу М03 в районі села Чутове, Рівненській - трасу М06 в районі села Дядьковичі Рівненського району.

Фото: акції аграріїв (facebook.com/agrarna.rada.ua)

Акція протесту #НіРозпродажуУкраїни

Акція протесту #НіРозпродажуУкраїни розпочалась! На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках. До акції протесту приєднались сільгоспвиробники у 13 регіонах — Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській.

Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Понеділок, 11 листопада 2019 р.

В Черкаській області перекрита траса М05 поблизу Жашкова, у Хмельницькій - траса Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району, у Тернопільській - дорога біля села Романове Збаразького району. Крім того, у Вінницькій області аграрії протестують відразу в трьох районах - Вінницькому, Тульчинському та Козятинському.

Акція Ні розпродажу України! Писарівкка Вівнницька область

Вінницька область. Автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району. Громадяни не згодні із тією моделлю земі, яку пропонують Кабмін та депутати!

Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Неділя, 10 листопада 2019 р.

Акція "Ні розпродажу України". м. Умань

Черкаська область. Люди вийши на акцію протесту на автошлях Е95 поблизу м. Умань.

Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Неділя, 10 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього пленарного тижня Верховна рада України розгляне законопроект про ринок землі, а також проект державного бюджету на 2020 рік.

Уряд схвалив залучення 450 млн євро кредиту на дороги
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