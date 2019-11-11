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Гончарук просить Раду ухвалити низку земельних законопроектів

Новини » Політика     11.11.2019 - 11:48
Гончарук просить Раду ухвалити низку земельних законопроектів
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Рада має ухвалити кілька законів до скасування мораторію на продаж землі

Верховна рада України цього пленарного тижня має прийняти ряд законопроектів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі. Про це на погоджувальній раді заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, крім закону про скасування мораторію та впровадження ринку землі, в Раді є ще чотири законопроекти.

"Це дерегуляція в земельних відносинах (№ 2194), система прозорих електронних аукціонів з прав на землю (№ 2195). Також є важливим законопроект 0858, він регулює певні відносини з протидії рейдерству в земельних питаннях. № 2370 - важливий проект, який дозволить нам створити в Україні сучасну інформаційну систему для роботи з геопросторовою інформацією. Тобто з шарами інформації про землю, ліси і надра", - додав він.

Крім того, він закликав прийняти законопроект №2280 про планування використання земель в рамках децентралізації впорядкування земельних відносин в громадах.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що іноземці отримають право купувати землю в Україні через чотири роки. За його словами, скасування мораторію на продаж земель надасть можливість ліквідувати схеми "сірого ринку".

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Новини України Верховна РадаРынок землиОлексій Гончарук
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