Офіс президента анонсував нараду з МВС щодо "євроблях"

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

До участі у нараді також можуть залучити представників Нацполіції та Мініфраструктури

В Офісі президента можуть скликати термінове засідання силових відомств у разі відхилення парламентом законопроекту щодо відтермінування штрафних санкцій для власників автомобілів на єврономерах. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що президент вніс до Ради законопроект про відстрочку штрафних санкцій для авто на єврономерах.

"Законопроект щодо відтермінування штрафних санкцій щодо не розмитнених авто на іноземній реєстрації був зареєстрований ще в квітні. Президент лише незначним чином його змінив. Вніс новий. Нічого нового для народних депутатів не буде", - говорить Рябошапка.

За словами Рябошапки, якщо закон не буде прийнято, в Офісі президента зберуть термінову нараду з Міністерством внутрішніх справ.

"Якщо цього не буде зроблено… щодо не розмитнених автомобілів, нам доведеться скликати термінову нараду з колеми з МВС та Нацполіцією, з Мініфраструктури та представниками громадських об'єднань, шукати такі механізми. Проте закон поки що таких механізмів не передбачає", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні звернувся до спікера Верховної ради Андрія Парубія з проханням провести позачергове засідання Ради у четвер, 18 липня. Президент хоче, що парламент прийняв перед виборами ще декілька законопроектів, у тому числі закон про розмитнення автомобілів.