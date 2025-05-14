Зеленский: война не продлится 10 лет, Украина не выдержит
Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не продлится еще 10 лет. Он считает, что десятилетний конфликт дорого обойдется всем сторонам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью западным СМИ.
На вопрос о продолжительности войны глава государства ответил, что не знает, когда она закончится, но не через 10 лет.
"Никто не знает, как долго она (война, - ред.) будет продолжаться. Но не 10 лет. Украина не выдержит. [...] Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам", - заявил Зеленский.
По словам президента, Украина пока твердо держит: поставки оружия и беспилотников улучшились, даже если бюрократические задержки остаются проблемой.
При этом Зеленский призвал США и Европейский Союз к новому раунду жестких санкций против России. Он также заявил о единстве между Францией, Великобританией и Германией, которые, по его словам, образуют активную "тройку" - тесно скоординированное объединение, которое постоянно контактирует с Украиной.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, что после встречи "коалиции решительных" в Киеве 10 мая союзники Украины поставили дедлайн РФ для согласия на прекращение огня. В Украине заявили, что готовы с 12 мая к всеобъемлющему перемирию, но ответа из Москвы так и не было.
Зато российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. В Кремле уточняли, что хотят переговоров с позиции 2022 года, но с учетом позиции "на земле".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина 15 мая в Турции, но он подчеркнул, что будет говорить только с диктатором, а не с кремлевскими чиновниками.
Как рассказал президент Украины, если Путин приедет в Турцию, то он хочет обсудить с диктатором прекращение огня и обмен пленных.
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