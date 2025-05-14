Зеленский: война не продлится 10 лет, Украина не выдержит

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не продлится еще 10 лет. Он считает, что десятилетний конфликт дорого обойдется всем сторонам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью западным СМИ.

На вопрос о продолжительности войны глава государства ответил, что не знает, когда она закончится, но не через 10 лет.

"Никто не знает, как долго она (война, - ред.) будет продолжаться. Но не 10 лет. Украина не выдержит. [...] Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина пока твердо держит: поставки оружия и беспилотников улучшились, даже если бюрократические задержки остаются проблемой.

При этом Зеленский призвал США и Европейский Союз к новому раунду жестких санкций против России. Он также заявил о единстве между Францией, Великобританией и Германией, которые, по его словам, образуют активную "тройку" - тесно скоординированное объединение, которое постоянно контактирует с Украиной.