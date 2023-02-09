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Зеленский сегодня будет в Брюсселе: СМИ назвали главные запросы к лидерам ЕС

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Брюссель, Четверг 09 февраля 2023 08:37
Зеленский сегодня будет в Брюсселе: СМИ назвали главные запросы к лидерам ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Брюссель, где проведет ряд встреч. По всей вероятности, глава государства будет призывать лидеров ЕС усилить военную помощь и ввести новые санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Зеленский сегодня выступит перед Европейским парламентом, а затем посетит саммит ЕС. По данным СМИ, самым главным призывом президента будет оружие. Ожидается, что президент призовет лидеров ЕС увеличить и ускорить поставки.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов", - сказал журналистам представитель Украины.

В то же время источники издания отмечают, что Зеленский призовет лидеров ускорить поставки танков, решения по которым ряд стран уже приняли.

Также отдельной темой будут истребители и дальнобойные ракеты. Пока четкой позиции по самолетам нет ни в США, ни в Европе.

Вероятно, сегодня в Брюсселе обсудят новые санкции ЕС против России. Ожидается, что Зеленский будет призывать ввести санкции против атомной энергетики, в частности против "Росатома".

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский сегодня впервые с начала полномасштабной войны прибудет в Брюссель. Планируется, что президент Украины выступит в Европарламенте и присоединится к саммиту ЕС.

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