Зеленский высказался об украинском оружии: наши аргументы для справедливого мира

Украина продолжает наращивать темпы производства вооружения. В 2024 году тридцать процентов оружия и техники, задействованной на фронте, было отечественного производства.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам в новогоднюю ночь.
Говоря о развитии украинского ОПК, глава государства отметил не только "оборонку, но и украинских разработчиков и ученых, "чьи ум и труд делали нас крепче".
"Потому что 30 % всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, - все это было сделано в Украине", - сказал президент.
Зеленский вспомнил, как на одном заводе спросил у молодого инженера: "Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?".
"И парень пошутил: "Так это же не просто люди, они - ракеты". И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей", - говорится в обращении президента.
Зеленский отметил, что Украина "снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА за год".
"Заставляет врага учить украинский. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это - наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это - наши дроны. Украинские. И все это - наши аргументы, аргументы для справедливого мира", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Украина расширила производство ракет "Нептун", а "Паляница" вышла в серию.
Также напомним, еще в июле 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует увеличить производство дальнобойных БПЛА.
Ранее РБК-Украина писало, что недавно отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" официально допустили к поставке в подразделения ВСУ.
В середине декабря 2024-го командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский рассказал, что в Украине также развивается проект дрона-"матки".
На что способно украинское оружие "Рута", "Пекло" и "Тризуб", - читайте в нашем отдельном материале.
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