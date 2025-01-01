Зеленський висловився про українську зброю: наші аргументи для справедливого миру

Говорячи про розвиток українського ОПК, глава держави відзначив не тільки "оборонку, а й українських розробників і науковців,"чиї розум і праця робили нас міцнішими".

"Бо 30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні", - сказав президент.

Зеленський згадав, як на одному заводі запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?".

"І хлопець пожартував: "Так то ж не просто люди, вони - ракети". І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей", - йдеться у зверненні президента.

Зеленський зазначив, що Україна "знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік".

"Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це - наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це - наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру", - наголосив він.