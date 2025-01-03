Зеленский высказался о роли будущих решений Палаты представителей США в установлении мира

Глава государства поздравил 119-й Конгресс США с началом первой законодательной сессии. Также президент выразил свои поздравления представителю Республиканской партии Джонсону с избранием спикером Палаты представителей Штатов.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка Конгресса США позволила Украине спасти тысячи жизней и не допустить попадания многих городов в руки российских оккупантов", - отметил Зеленский.

По его словам, вместе "со всеми друзьями свободы в Конгрессе мы продемонстрировали, что мужество украинского народа в сочетании с американским лидерством может эффективно сдерживать российскую агрессию".

Зеленский отметил важность для глобальной стабильности, чтобы Конгресс оставался "непоколебимым, и чтобы обе партии вместе со всеми членами, которые действительно ценят свободу, объединились в защите человеческих и демократических ценностей".

"Будущие решения Палаты могут сыграть решающую роль в установлении настоящего и прочного мира. Украинский народ глубоко благодарен Конгрессу и американскому народу, который он представляет, за их постоянную поддержку", - говорится в публикации украинского президента.

Также Зеленский пожелал Джонсону успехов "в его очень важной работе".

Переизбрание Джонсона на должности спикера Палаты представителей США

Ранее сообщалось, что во время сегодняшнего голосования кандидатуру Майка Джонсона поддержали лишь 216 членов Палаты представителей. Вместе с тем стоит заметить, что для политика была обязательной полная поддержка его кандидатуры со стороны представителей Республиканской партии.

Позже стало известно, что Палата представителей все же поддержала кандидатуру Джонсона на должность спикера. За него при повторном голосовании отдали голоса почти все республиканцы в нижней палате Конгресса.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на переизбрание Джонсона спикером Палаты представителей США. Он выразил уверенность, что успешное взаимодействие помогут вернуть в Украину столь ожидаемый справедливый мир.