Зеленський висловився про роль майбутніх рішень Палати представників США у встановленні миру

Рішення Палати представників Сполучених Штатів Америки (США), спікером якого сьогодні переобрали Майка Джонсона, можуть у майбутньому мати вирішальну роль у встановленні в Україні справжнього миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму акаунті в Twitter (X).
Глава держави привітав 119-й Конгрес США з початком першої законодавчої сесії. Також президент висловив свої вітання представнику Республіканської партії Джонсону з обранням спікером Палати представників Штатів.
"Двопалатна та двопартійна підтримка Конгресу США дозволила Україні врятувати тисячі життів та не допустити потрапляння багатьох міст до рук російських окупантів", - зазначив Зеленський.
За його словами, разом "з усіма друзями свободи в Конгресі ми продемонстрували, що мужність українського народу в поєднанні з американським лідерством може ефективно стримувати російську агресію".
Зеленський відзначив важливість для глобальної стабільності, щоб Конгрес залишався "непохитним, і щоб обидві партії разом з усіма членами, які справді цінують свободу, об’єдналися в захисті людських і демократичних цінностей".
"Майбутні рішення Палати можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру. Український народ глибоко вдячний Конгресу та американському народу, який він представляє, за їхню постійну підтримку", - йдеться в публікації українського президента.
Також Зеленський побажав Джонсону успіхів "у його дуже важливій роботі".
Раніше повідомлялося, що під час сьогоднішнього голосування кандидатуру Майка Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Разом з тим варто зауважити, що для політика була обов'язковою повна підтримка його кандидатури з боку представників Республіканської партії.
Пізніше стало відомо, що Палата представників таки підтримала кандидатуру Джонсона на посаду спікера. За нього при повторному голосуванні віддали голоси майже всі республіканці в нижній палаті Конгресу.
Додамо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на переобрання Джонсона спікером Палати представників США. Він висловив упевненість, що успішна взаємодія допоможуть повернути в Україну такий очікуваний справедливий мир.
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