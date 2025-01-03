В Украине отреагировали на переизбрание Джонсона спикером Палаты представителей США

Сегодня в США Майка Джонсона переизбрали на должность спикера Палаты представителей США. Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Украины выразил убежденность в том, что успешное взаимодействие на благо обеих стран, как и слаженные, смелые и ответственные шаги, помогут вернуть в Украину столь ожидаемый справедливый мир.

Напомним, что в США сегодня прошло голосование на избрание спикера Палаты представителей. Для Джонсона критически важной была полная поддержка его кандидатуры со стороны республиканцев. Он имел в запасе только один голос, который мог бы удержаться во время голосования.

Сначала кандидатуру Джонсона поддержали только 216 членов Палаты представителей. Трое республиканцев отдали свои голоса за других кандидатов, а еще пятеро воздержались от голосования. Но Джонсон имел время и возможность убедить их изменить свой выбор, которой он воспользовался.

В результате голосования Джонсон набрал 218 необходимых голосов конгрессменов, чтобы стать спикером Палаты представителей США.

Узнать подробнее о Джонсоне и какова его позиция относительно военной помощи Украине - в материале РБК-Украина.

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