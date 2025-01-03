Палата представителей США выбирает нового спикера: может ли переизбраться Джонсон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Действующий спикер Майк Джонсон столкнулся с серьезной угрозой потери своей должности. Для его переизбрания республиканцы должны продолжить поддерживать его кандидатуру, однако уже несколько из них воздержались от голосования.

По состоянию на 20:22 сразу пять членов пропустили свою очередь для голосования, что привело к беспокойству Палаты относительно того, сможет ли Джонсон получить голоса для переизбрания на должность спикера во время первого голосования.

CNN назвал имена республиканцев, которые воздержались от голосования:

Энди Биггс,

Эндрю Клайд,

Майкл Клауд,

Пол Госсар,

Энди Харрис.