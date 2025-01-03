Палата представителей США выбирает нового спикера: может ли переизбраться Джонсон
В США продолжается избрание спикера Палаты представителей. Действующий спикер Майк Джонсон пытается переизбраться на должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Действующий спикер Майк Джонсон столкнулся с серьезной угрозой потери своей должности. Для его переизбрания республиканцы должны продолжить поддерживать его кандидатуру, однако уже несколько из них воздержались от голосования.
По состоянию на 20:22 сразу пять членов пропустили свою очередь для голосования, что привело к беспокойству Палаты относительно того, сможет ли Джонсон получить голоса для переизбрания на должность спикера во время первого голосования.
CNN назвал имена республиканцев, которые воздержались от голосования:
- Энди Биггс,
- Эндрю Клайд,
- Майкл Клауд,
- Пол Госсар,
- Энди Харрис.
Известно, что все они молчали, когда называли их имена, хотя они будут иметь еще один шанс проголосовать в конце поименного голосования.
Заметим, что ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который выступал против предоставления помощи Украине, однако изменил свою позицию после ознакомления с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях России.
Он встречался с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности, включая директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы обсудить секретные данные разведки.
После этих встреч Джонсон изменил свое мнение и решил поддержать законопроект о помощи Украине.
Все, что известно о конгрессмене Майке Джонсоне и как менялась его позиция по поддержке Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
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