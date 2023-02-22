У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
Процесс поставки самолетов Украине уже начался. Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставку авиации.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
"Что касается (поставки, - ред.) самолетов - я думаю, что этот процесс начался. Я не исключаю, что именно Великобритания станет первой страной, которая начнет этот процесс", - заявил он.
По словам Ермака, многие страны декларируют готовность предоставить Украине самолеты - но только при условии согласования с другими странами или после того, как самолеты дадут другие страны.
Ермак подчеркнул, что похожие истории Украина уже проходила с системами ПВО "Патриот" и другими вооружениями: от категорической неготовности до согласия на поставки.
Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon, но после окончания войны.
Кроме того, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию.
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