Военные ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутные войска Вооруженные силы Украины.

"Четыре наших пехотинца отразили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении", - сообщили в Сухопутных войсках.

По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.

Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.

Ситуация на Авдеевском направлении

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, тщетно пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним также, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 356 670 военных.

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