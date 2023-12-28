Военные ВСУ отбили утраченную позицию под Авдеевкой (видео)
Военные Вооруженных сил Украины вернули утраченную ранее позицию на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженные силы Украины.
"Четыре наших пехотинца отразили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении", - сообщили в Сухопутных войсках.
По данным военных, в результате удачной операции, два оккупанта уничтожены, еще четверо пополнили обменный фонд Украины.
Следует заметить, что со стороны Украины эта операция прошла без потерь.
Ситуация на Авдеевском направлении
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, тщетно пытался прорвать оборону наших войск.
Напомним также, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 356 670 военных.
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