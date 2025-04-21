Что говорил Папа Римский об Украине и Путине: самые громкие заявления

Папа Римский Франциск, который умер сегодня, 21 апреля , осуждал войну в Украине, призывая к миру, сочувствию и поддержке пострадавших. Хотя некоторые его высказывания были неоднозначными и вызвали споры и критику.

РБК-Украина в материале рассказывает, что говорил Папа Римский о войне в Украине и какой была его позиция.

Позиция Папы Римского до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину

До момента полномасштабного вторжения России в Украину понтифик избегал прямого упоминания Москвы в контексте агрессии. Еще в 2019 году, во время встречи с лидерами Украинской греко-католической церкви, Франциск называл ситуацию в Украине сложной, а конфликт на Донбассе - "гибридной войной".

При этом Россию он открыто не упоминал, несмотря на предыдущие встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Понтифик неоднократно высказывался относительно войны в Украине, призывая к миру и прекращению насилия.

В общем, позиция Франциска в отношении Путина была неоднозначной: он осуждал агрессию и призывал к миру, но часто избегал прямой критики главы Кремля.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Папа Франциск эмоционально обратился к миру со словами: "Во имя Бога я прошу вас: остановите резню". Он публично осудил убийства мирного населения, подчеркивая, что это насилие не имеет никакого стратегического смысла, а Мариуполь назвал городом-мучеником.

В феврале 2022-го года Папа стремился снова встретиться с Путиным, чтобы призвать к прекращению боевых действий. Он даже обратился в российское посольство в Ватикане с соответствующим предложением, но получил отказ.

Франциск впервые прямо осудил действия России в январе 2024 г. Папа напомнил о "почти двухлетней широкомасштабной войне, которую Россия ведет против Украины, что привело к большому количеству жертв и массовым разрушениям".

Призывы к миру и переговорам

На Рождество в декабре 2024-го Папа Римский призвал к "рождественскому перемирию" в Украине и других регионах, охваченных конфликтами, подчеркивая необходимость прекращения огня.

"Страдающая Украина продолжает страдать от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире", - заявил Папа.

В феврале 2025 года, по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Папа Франциск назвал эту дату "болезненной и позорной годовщиной для всего человечества" и выразил солидарность с украинским народом.

Последним из его заявлений о российско-украинской войне было сделано на Пасху 20 апреля 2025 года.

Понтифик сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальную часть его благословения зачитал один из помощников. В ней прозвучали слова об Украине "опустошенной войной".

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", - говорилось в его заявлении.

Заявление о "белом флаге" и другие противоречивые высказывания

Папа Римский в День Независимости Украины назвал дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью, которую подорвали в Подмосковье, "невинной жертвой войны". Украина взамен заявила о разочаровании словами понтифика.

В марте 2024 года в интервью швейцарскому телевидению Папа Франциск заявил, что "сильнее будет тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры". Это заявление вызвало возмущение в Украине и среди ее союзников.

Тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других флагов она поднимать не будет. В Ватикане же позже объяснили, что Папа использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик, как отметил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, имел в виду перемирие, а не капитуляцию.

Еще раньше Папа говорил, что не верит в жестокость россиян, а вместо этого считает их "великим народом" и восхищается "русским гуманизмом". Кроме того, он утверждал, что "лай НАТО на дверь России" мог привести к ее вторжению в Украину - то есть фактически повторял один из тезисов российской пропаганды, которым Москва оправдывала войну.

В феврале 2025-го Папа Римский предложил украинцам простить Россию и не отвечать "ударом на удар". Франциск призвал украинских молодых людей "прощать" российских оккупантов, даже несмотря на то, что "война оставляет глубокие раны в наших сердцах".

Также Франциск однажды назвал украинский и российский народы "двоюродными братьями". Это произошло во время его молитвы за мир на французском острове Корсика

"Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мира всему миру!", - сказал понтифик.

Как Папа Римский поддерживал Украину

Несмотря на противоречивые заявления, Папа Франциск неоднократно выражал и солидарность с украинским народом с начала большой российской агрессии. Так, в апреле этого года он прислал Украине четыре автомобиля скорой помощи и медикаменты для зон боевых действий.

Также он неоднократно встречался с президентом Владимиром Зеленским. Франциск впервые принял украинского лидера в Ватикане 8 февраля 2020 года. Тогда Зеленский просил Папу помочь в освобождении пленных украинцев и способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Во время второго визита в Ватикан уже в мае 2023 года Зеленский обсуждал с Папой роль Ватикана в мирном урегулировании. Также состоялась отдельная встреча Франциска с женами украинских военнопленных, в частности защитников "Азовстали".

Тогда Папа говорил о готовности приехать в Киев, но только при условии, что по дороге в Москву. Украинская сторона неоднократно приглашала его, но визита понтифика так и не состоялось.