Путин потребует откатить НАТО к границам 1997 года на переговорах о мире в Украине, - СМИ

Россия может попытаться использовать новый раунд переговоров по завершению войны против Украины, чтобы добиться уступок от НАТО. В частности, Москва, вероятно, потребует сокращения военного присутствия Альянса в Европе до уровня 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Советник российского диктатора Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что европейские страны должны присоединиться к переговорам между Россией, Украиной и США. По его словам, Европа будет играть немаловажную роль в достижении договоренностей.

Однако дипломатические источники, на которые ссылается The Telegraph, считают, что интерес Кремля в более широком формате переговоров может иметь другую цель. Москва может попытаться добиться уступок по расширению НАТО на восток - процесса, который Путин неоднократно называл одной из "первопричин" войны против Украины.

По данным издания, российский диктатор может потребовать возвращения военного присутствия Альянса в Европе до уровня 1997 года. Это период до того, как к НАТО стали присоединяться страны бывшего Восточного блока.

Такие требования потенциально предполагали бы вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также Финляндии, которая стала членом Альянса в 2023 году. Все эти страны имеют общую границу с Россией.

Ранее Кремль давал понять, что Путин может пойти на компромисс по отдельным вопросам, если его основные требования будут выполнены. По оценке источников, речь идет об условиях, которые могли бы ограничить суверенитет Украины и остановить дальнейшее расширение НАТО на восток.

В то же время европейские источники подчеркивают, что позиция стран континента по ключевым требованиям России не изменилась.

Один из европейских чиновников напомнил о позиции, которую западные союзники озвучивали еще в январе 2022 года в ответе Москве. Тогда Путин утверждал, что выполнение его требований могло бы предотвратить вторжение в Украину.

Западный альянс согласился обсуждать обеспокоенность России по безопасности, но отверг требования о выводе войск и ядерного оружия из бывших советских республик.