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Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО уже на следующей неделе

21:55 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО уже на следующей неделе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина, ЕС, США и НАТО планируют провести широкую встречу на этой неделе в Брюсселе, где обсудят вопросы безопасности, гарантии и евроинтеграции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.

Как отметил глава государства, после поездки американской стороны в Санкт-Петербург и предыдущий брифинг позиция изменилась.

Теперь обсуждается не краткий формат, а широкий диалог.

"Американцы (после Осло, -ред) уехали в Санкт-Петербург, у нас был "бриф" от американцев, и сейчас они хотят уже не "бриф", а широко говорить о безопасности, гарантиях, о ЕС и участии", - сказал президент.

По словам Зеленского, проведение встречи ожидается уже на этой неделе, ориентировочно во вторник или среду.

К переговорам должны принять участие представители Украины, США, Европейского Союза на уровне президента, а также Североатлантического альянса на уровне генерального секретаря НАТО.

Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что отмена санкций не должна быть ценой за "разговор" с Россией.

По словам президента Украины, снятие ограничений возможно только как элемент всеобщего процесса завершения войны, а не ради самой возможности вести переговоры.

Кроме того, глава государства назвал конкретные сигналы, которые подтвердят намерение российского диктатора Владимира Путина окончить войну.

Зеленский подчеркнул, что только реальные действия и решения российского диктатора могут продемонстрировать его подлинную готовность остановить кровопролитие.

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