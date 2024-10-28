В Кривом Роге из-за обстрела поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу сегодня, 28 октября, вечером. Из-за атаки известно о 10 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram .

По словам Лысака, в доме и хозяйственных сооружениях возник пожар. Также повреждены медучреждение, авто, газопровод. На месте работают все службы.

"В Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Предварительно пострадали 10 человек", - написал он.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 28 октября, в Кривом Роге раздался взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили по городу баллистикой.

Также сегодня вечером враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о шести пострадавших.

При этом выяснилось, что целью врага стал Госпром. Здание повреждено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.