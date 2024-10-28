Россияне ударили КАБами по центру Харькова: начался пожар
Российские оккупанты сегодня, 28 октября, вечером запустили по Харькову авиабомбы. В городе прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами - будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - написал Терехов.
Позже он уточнил, что под атакой находился центр Харькова. На месте “прилета” начался пожар, поднялся дым. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Обновлено 21:18
Терехов уточнил, что в результате российского удара есть раненые.
Обновлено 21:34
По словам городского главы, в Харькове по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших.
Обновлено 21:49
Глава ОВА Синегубов уточнил, что в Харькове уже шестеро раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и администратвного учреждения.
Обстрелы Харькова
Стоит заметить, что россияне последнее время практически ежедневно терроризируют Харьков авиаударами. Они используют для атак управляемые авиационные бомбы.
В частности, взрывы в городе из-за атаки россиян звучали сегодня, 28 октября, ночью. Оккупанты ударили рядом с девятиэтажкой. Пострадал один мужчина, у него было осколочное ранение.
При этом россияне били по Харькову авиабомбами и 27 октября. Детальные последствия атаки неизвестны.
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