ua en ru
Пн, 28 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили КАБами по центру Харькова: начался пожар

Харьков, Понедельник 28 октября 2024 21:12
UA EN RU
Россияне ударили КАБами по центру Харькова: начался пожар Иллюстративное фото: российский бомбардировщик запустил по Харькову авиабомбы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 октября, вечером запустили по Харькову авиабомбы. В городе прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами - будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - написал Терехов.

Позже он уточнил, что под атакой находился центр Харькова. На месте “прилета” начался пожар, поднялся дым. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено 21:18

Терехов уточнил, что в результате российского удара есть раненые.

Обновлено 21:34

По словам городского главы, в Харькове по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших.

Обновлено 21:49

Глава ОВА Синегубов уточнил, что в Харькове уже шестеро раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и администратвного учреждения.

Обстрелы Харькова

Стоит заметить, что россияне последнее время практически ежедневно терроризируют Харьков авиаударами. Они используют для атак управляемые авиационные бомбы.

В частности, взрывы в городе из-за атаки россиян звучали сегодня, 28 октября, ночью. Оккупанты ударили рядом с девятиэтажкой. Пострадал один мужчина, у него было осколочное ранение.

При этом россияне били по Харькову авиабомбами и 27 октября. Детальные последствия атаки неизвестны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Обстрел Харькова
NEWS
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире