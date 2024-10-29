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В результате обстрела Кривого Рога есть погибший, число раненых возросло

Вторник 29 октября 2024 00:22
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В результате обстрела Кривого Рога есть погибший, число раненых возросло Фото: в Кривом Роге россияне убили ракетой мужчину (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ракетного удара по городу Кривой Рог погиб человек. Количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Он отметил, что в результате атаки почти разрушен трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке.

На данный момент обнаружены 12 раненых - трое в операционной, из них двое мужчин - с очень тяжелыми травмами.

"К сожалению, в операционной больницы умер парень 39 лет, получивший сверхтяжелую открытую черепно-мозговую травму. Врачи сделали все, что смогли", - рассказал Вилкул.

Кроме того, по его словам, вокруг места прилета очень много поврежденных домов, выбиты стекла и балконы.

Продолжается аварийно-спасательная операция.

В ГСЧС также уточнили, что в результате атаки уничтожены около 12 гаражей. Возникло возгорание жилого дома и хозяйственных построек на общей площади 500 кв. м.

Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram)

Воздушные атаки

Напомним, вечером в понедельник, 28 октября, российские террористы ударили баллистической ракетой по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. На месте прилета возник пожар, повреждены медучреждение, автомобиль и газопровод.

Кроме того, агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову.

Бомбы поразили здание Госпромышленности, много пострадавших.

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