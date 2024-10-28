Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)

В центре Харькова в результате вражеского авиаудара вечером 28 октября были повреждены здание Госпрома, медицинского учреждения и другие административные учреждения. Появились кадры с последствиями российских обстрелов центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), Национальную полицию на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В общей сложности, по последним данным, в результате вражеского обстрела Харькова пострадали 8 человек (пятеро мужчин и три женщины), среди которых - полицейский, который был на дежурстве. Перед этим было известно о пяти потерпевших гражданских.

"Все пострадавшие в легком и среднем состоянии", - передали в правоохранительных органах.

Чем бил враг по Харькову

Отмечается, что для ударов около 21:00 по Шевченковскому району города Харьков применил управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с УМПК. По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, на город Харьков и Харьковскую область вечером росармия сбросила предварительно 3 КАБа (УАБа).

Последствия российских обстрелов Харькова вечером 28 октября, где попадали в здание Госпрома (фото: t.me/synegubov)

Последствия обстрела

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятка национального значения, здание в стиле конструктивизма", - рассказал глава ОВА.

Чиновник подчеркнул, что российские оккупанты ударили "по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин".

Что известно о харьковском Госпроме

Справка: Дом Государственной промышленности (Госпром) в Харькове является памятником архитектуры и был построен в 1925-1928 годах. Здание находится на площади Свободы в Шевченковском районе города.

В 2017 году здание Госпрома в Харькове было внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добавим, что в сентябре 2023 года Организация также внесла это харьковское здание в список объектов для усиленной защиты.

Детали обстрела Харькова 28 октября

Как рассказали в полиции, в результате обстрелов в Харькове было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, на город Харьков и Харьковскую область вечером враг сбросил предварительно три КАБа.

В результате атаки было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения, в том числе здание Госпрома.

"Одна из бомб попала в один из подъездов админздания, где находится суд и другие учреждения. КАБ прилетел непосредственно в кабинет одного из судей. Это абсолютно гражданский объект", - отметил Тимошко.

На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, медики. Полиция документирует последствия обстрелов.

Также отмечается, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.