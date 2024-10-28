Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)
В центре Харькова в результате вражеского авиаудара вечером 28 октября были повреждены здание Госпрома, медицинского учреждения и другие административные учреждения. Появились кадры с последствиями российских обстрелов центральной части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), Национальную полицию на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
В общей сложности, по последним данным, в результате вражеского обстрела Харькова пострадали 8 человек (пятеро мужчин и три женщины), среди которых - полицейский, который был на дежурстве. Перед этим было известно о пяти потерпевших гражданских.
"Все пострадавшие в легком и среднем состоянии", - передали в правоохранительных органах.
Чем бил враг по Харькову
Отмечается, что для ударов около 21:00 по Шевченковскому району города Харьков применил управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с УМПК. По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, на город Харьков и Харьковскую область вечером росармия сбросила предварительно 3 КАБа (УАБа).
Последствия российских обстрелов Харькова вечером 28 октября, где попадали в здание Госпрома (фото: t.me/synegubov)
Последствия обстрела
"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятка национального значения, здание в стиле конструктивизма", - рассказал глава ОВА.
Чиновник подчеркнул, что российские оккупанты ударили "по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин".
Что известно о харьковском Госпроме
Справка: Дом Государственной промышленности (Госпром) в Харькове является памятником архитектуры и был построен в 1925-1928 годах. Здание находится на площади Свободы в Шевченковском районе города.
В 2017 году здание Госпрома в Харькове было внесено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добавим, что в сентябре 2023 года Организация также внесла это харьковское здание в список объектов для усиленной защиты.
Детали обстрела Харькова 28 октября
Как рассказали в полиции, в результате обстрелов в Харькове было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения.
По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, на город Харьков и Харьковскую область вечером враг сбросил предварительно три КАБа.
В результате атаки было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения, в том числе здание Госпрома.
"Одна из бомб попала в один из подъездов админздания, где находится суд и другие учреждения. КАБ прилетел непосредственно в кабинет одного из судей. Это абсолютно гражданский объект", - отметил Тимошко.
На месте происшествия работают спасатели, следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, медики. Полиция документирует последствия обстрелов.
Также отмечается, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 28 октября, в Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов отмечал, что россияне ударили КАБами по центральной части города. Подробнее об обстреле - в материале по ссылке.
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