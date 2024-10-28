Вечерний обстрел Харькова: целью оккупантов стал Госпром

Российские оккупанты сегодня, 28 октября, вечером атаковали Харьков при помощи КАБов. Повреждено здание Госпрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

"Здание Госпрома в Харькове находится под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры. Россияне ударили по ней авиабомбами", - написал Ермак.

В свою очередь Синегубов уточнил, что в результате удара по административному зданию разрушено несколько этажей.

"В общем имеем сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах", - рассказал он.

Как добавил Синегубов оккупанты, по предварительным данным, использовали для атаки ФАБ-500.

Стоит заметить, что Госпром или Дом Государственной промышленности является знаковым зданием для Харькова. Его ввели в эксплуатацию в 1928 году.

Здание - один из мировых образцов авангардной архитектуры.