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Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР до конца года, - WP

Украина , Суббота 12 октября 2024 12:14
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Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР до конца года, - WP Фото: Россия может отправить на фронт тысячи солдат из КНДР до конца года (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Несколько тысяч солдат из Северной Кореи проходят подготовку в России. До конца года их могут перебросить на фронт в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Представитель украинской военной разведки на условиях анонимности рассказал, что северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины, которую оккупировала Россия, для наблюдения за российскими войсками и изучения поля боя. Но украинские военные еще не сталкивались с северокорейскими подразделениями, которые участвовали в боях.

Собеседник WP отмечает, что пока неизвестно, где именно на фронте могут развернуть подразделения по военным КНДР. Один из вариантов - в приграничных регионах России, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине. Представитель украинской разведки добавил, что это могло бы оказать значительное влияние.

"Это может быть существенная помощь. Особенно, если речь идет об высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - отметил представитель разведки.

Некоторые южнокорейские эксперты считают такой сценарий возможным.

Что этому предшествовало

В Минобороны Южной Кореи ранее не исключали, что могут направить своих солдат в Украину для помощи российской армии.

Как сообщили источники РБК-Украина, 3 октября под Донецком были ликвидированы более 20 оккупантов, среди которых были офицеры из КНДР.

По данным The Guardian, военные Северной Кореи могут помогать России запускать свои баллистические ракеты KN-23 по Украине. Издание также подтверждает, что на оккупированных территориях Украины погибли северокорейские солдаты.

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