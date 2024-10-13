Россия хочет привлечь к войне военных КНДР: в ЦПИ объяснили замысел Путина

Россия хочет привлечь к войне военных КНДР. После ситуации в Курской области Кремль понял, что срочники не могут качественно воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

"История о подготовке врагом военных КНДР - это история о попытке в будущем поставить корейцев охранять границу РФ в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам", - пояснил Коваленко.

По его словам, Россия увидела в Курской области, что ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники, не способны воевать качественно.

"Условно, Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) хочет, чтобы в плен если попадавшие корейцы Кима (речь о лидере Северной Кореи Ким Чен Ина, ред.)", - добавил руководитель ЦПИ.