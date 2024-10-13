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Россия хочет привлечь к войне военных КНДР: в ЦПИ объяснили замысел Путина

Россия, Воскресенье 13 октября 2024 19:36
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Россия хочет привлечь к войне военных КНДР: в ЦПИ объяснили замысел Путина Фото: Россия хочет привлечь к войне военных КНДР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия хочет привлечь к войне военных КНДР. После ситуации в Курской области Кремль понял, что срочники не могут качественно воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

"История о подготовке врагом военных КНДР - это история о попытке в будущем поставить корейцев охранять границу РФ в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам", - пояснил Коваленко.

По его словам, Россия увидела в Курской области, что ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники, не способны воевать качественно.

"Условно, Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) хочет, чтобы в плен если попадавшие корейцы Кима (речь о лидере Северной Кореи Ким Чен Ина, ред.)", - добавил руководитель ЦПИ.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи.

Еще трое военнослужащих КНДР были ранены в тот день.

Более того, по данным издания Washington Post, несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России. И уже к концу года они могут быть переброшены на фронт в Украину.

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