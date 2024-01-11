Зеленский отреагировал на идею о призыве украинцев за границей

"Есть вопрос не в украинских граждан, выехавших с самого начала войны. Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые выезжали, и это понятно, была война. Никто из людей не знал, что будет завтра, все спасались, границы мы все открывали в любые государства, чтобы люди не давили друг друга на границе. Это одна часть. Вторая часть - мы отстояли 50 процентов с захваченной территории, мы отбили врага и 2 года бьются наши ребята", - сказал глава государства.

Зеленского добавил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, которые во время войны и вне закона уехали из Украины. Он добавил, что важно не только защищать Украину на фронте, но и платить налоги в бюджет.

"И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам, если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто должен быть на фронте, а кто нет. Есть закон. Но обычное человеческое правило. На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство и это очень нужно. Но если вы за границей и мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги и выезжали вне закона - то есть вопросы", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что уплата налогов важна, потому что "не будет денег на военных, а не будет денег - не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни".

Что этому предшествовало

Напомним, в декабре немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут санкции, которые "пока обсуждаются".

Затем в Минобороны уточнили заявление Умерова, которое распространили немецкие издания. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Сам министр также объяснил свои слова о мобилизации украинцев за границей. Умеров сказал, что речь шла о запросе на справедливость.