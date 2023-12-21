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Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей, - Умеров

Украина, Четверг 21 декабря 2023 10:10
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Украина хочет призвать в армию мужчин, живущих за границей, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанных украинцев, живущих за границей, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Welt и Bild.

Умеров предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут мужчины, проживающие за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить, и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пришлем им приглашение", - добавил он.

Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".

Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян идет мобилизация. Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Более подробно о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб запросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

РБК-Украина спросило военного эксперта, нужна ли дополнительная мобилизация и зачем. Больше об этом в нашем материале.

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