В Минобороны уточнили заявление Умерова о "призыве украинцев из-за границы"
Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Минобороны уточнили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.
"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, - ред.), они приезжают в Украину и присоединяются", - сказал он изданию.
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