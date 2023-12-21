В Минобороны уточнили заявление Умерова о "призыве украинцев из-за границы"

В Минобороны уточнили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.