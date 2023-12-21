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В Минобороны уточнили заявление Умерова о "призыве украинцев из-за границы"

Киев, Четверг 21 декабря 2023 13:52
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В Минобороны уточнили заявление Умерова о "призыве украинцев из-за границы" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны уточнили заявление министра Рустема Умерова, которое распространили немецкие издания WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, - ред.), они приезжают в Украину и присоединяются", - сказал он изданию.

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