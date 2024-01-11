Зеленський відреагував на ідею щодо призову українців за кордоном

В українському суспільстві є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які поза законом виїхали з України під час війни. Мова йде не лише про службу в армії, але й про сплату податків до бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.
"Є питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни. Є люди, чоловіки, жінки різного віку, які виїжджали, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра, всі рятувалися, кордони ми всі відкривали в будь-які держави, щоб люди не давили один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина - ми відстояли 50 відсотків із захопленої території, ми відбили ворога і 2 роки б'ються наші хлопці", - сказав глава держави.
Зеленського додав, що є питання до військовозобов'язаних чоловіків, які під час війни та поза законом виїхали з України. Він додав, що важливо не лише захищати Україну на фронті, а також сплачувати податки у бюджет.
"І це питання до цих людей, до цих чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось ні. Є закон. Але звичайне людське правило. На одного військового іде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки і виїжджали поза законом - то є питання", - заявив президент.
Глава держави підкреслив, сплата податків важлива, бо "не буде грошей на військових, а не буде грошей - не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя".
Нагадаємо, у грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.
Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які "поки що обговорюються".
Згодом в Міноборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.
Сам міністр також пояснив свої слова про мобілізацію українців за кордоном. Умєров сказав, що мова йшла про запит на справедливість.
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