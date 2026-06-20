Зеленский отправил свой Орден Белого Орла в Польшу "Новой почтой"

"Накануне президент Польши отметил, что Орден Белого Орла - это не обычная награда. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества", - пишет Зеленский.

Он отметил, что если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то Украина не будет с этим спорить. Поэтому Зеленский отправил эту награду обратно в Польшу.

"Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши", - сказал украинский лидер.

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В то же время Зеленский отметил, что Украина благодарна народу Польши за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе "за нашу и вашу независимость".

"Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства", - говорится в сообщении.

Также президент отмечает, что наша страна будет и впредь открыта для всех конструктивных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать "разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам XX века".

Зеленский подчеркнул, что украинцы делают все от них зависящее, чтобы в этом веке не допустить поражения Европы. И Украина продолжит защищаться в этой войне, которую начала Россия.

"Мы обязательно добьемся достойного мира. Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые будут и впредь с нами на пути защиты свободы и которые будут вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности", - пишет глава государства.

Подводя итог, он добавил, что гордится украинцами и каждым украинским воином, и выразил мнение, что будущее подтвердит уважение к украинцам.