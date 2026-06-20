Зеленський відправив свій Орден Білого Орла в Польщу "Новою поштою"

Президент України Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла назад в Польщу. Це сталося після того, як польский президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера цієї відзнаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.
"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти", - пише Зеленський.
Він зазначив, що якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то Україна не буде із цим сперечатись. Тож Зеленський відправив цю нагороду назад до Польщі.
"Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану президенту Польщі", - сказав український лідер.
Читайте також: Війна нагород. Чому Навроцький забрав у орден у Зеленського і чим це загрожує Україні
Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність".
"Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки", - йдеться у повідомленні.
Також президент говорить, що наша країна буде і надалі відкритою до всіх змістовної форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати "різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття".
Зеленський підкреслив, що українці роблять від себе залежне, щоб в цьому столітті не допустили програшу Європи. І Україна продовжить захищатись у цій війні, яку розпочала Росія.
"Ми обовʼязково здобудемо достойний мир. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки", - пише глава держави.
Резюмуючи він додав, що пишається українцями і кожним українським воїном, і висловив думку, що майбутнє підтвердить шану до українців.
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла.
Причиною цього стала низка дипломатичних скандалів між Україною та Польщею через історичні питання. Але головним чинником став указ Зеленського про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування "імені Героїв УПА".
До речі, сьогодні керівник ОП Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив польський президент.