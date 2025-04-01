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Сибига назвал одну из принципиальных позиций Украины в соглашении с США об ископаемых

Вторник 01 апреля 2025 15:59
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Сибига назвал одну из принципиальных позиций Украины в соглашении с США об ископаемых Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соглашение с США о редкоземельных металлах не должно противоречить пути Украины в Европейский Союз. Это одна из принципиальных позиций нашей страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"В этом контексте также стоит отметить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский Союз", - сказал Сибига.

Он отметил, что это одна из принципиальных позиций Украины.

Соглашение Украины и США

Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

Недавно стало известно, что США передали Украине новый проект соглашения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.

Как рассказал глава минфина США Скотт Бессент, США подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.

Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

Недавно стало известно, что Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали переговоров Украины и США по соглашению о полезных ископаемых.

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