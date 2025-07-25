Зеленский ответил, почему не вел диалог по закону о НАБУ и САП

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора.

Президент Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля тот вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.

На этом фоне Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию для дестабилизации - в частности, через попытки спровоцировать конфликты во время протестов.

Тем временем в специальном разъяснительном материале издание РБК-Украина проанализировало противоречивые положения закона и объяснило, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.

Стоит напомнить, что вчера, 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы.

Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

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