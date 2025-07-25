Зеленський відповів, чому не вів діалог щодо закону про НАБУ і САП

Закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, але розширює функції генерального прокурора.

Президент Зеленський підписав документ у той же день, а вже 23 липня той набрав чинності.

Це рішення викликало активну реакцію громадськості: у різних містах України відбулися акції протесту.

На цьому тлі Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило про те, що російські спецслужби можуть використати ситуацію для дестабілізації - зокрема, через спроби спровокувати конфлікти під час протестів.

Тим часом у спеціальному роз’яснювальному матеріалі видання РБК-Україна проаналізувало суперечливі положення закону та пояснило, які альтернативні варіанти пропонує глава держави.

Варто нагадати, що вчора, 24 липня, Зеленський подав у Раду законопроект про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу Росії на антикорупційні органи.

Цим документом передбачено, що співробітники НАБУ, та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

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