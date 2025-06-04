"Где угодно и когда угодно": Зеленский предложил Путину встретиться при одном условии
Официальный Киев готов к переговорам с Москвой в ближайшие дни. Однако для этого следует прекратить огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент Украины подчеркнул, что украинская сторона готова к обменам пленными, поскольку считает бессмысленным продолжение дипломатических встреч в Стамбуле, которые не приносят результатов. Он отметил, что и Россия, со своей стороны, также демонстрирует готовность к обменам, поскольку заинтересована в них.
В то же время, по мнению президента, в РФ не настроены на прекращение огня.
"Россияне не готовы на прекращение огня, они считают, что это вопрос лидеров. Мое предложение - мы предлагаем и думаю нас партнеры могут поддержать... мы предлагаем прекращение огня до встречи лидеров. Мое такое мнение личное", - сообщил Зеленский.
Он пояснил, что Украина согласится на встречу в любом городе, который бы выбрали россияне. Независимо будет ли это Стамбул, Ватикан или Швейцария.
"Почему прекращение огня до встречи лидеров. Потому что мы встретимся, если нет никакого понимания, желания деэскалации, то прекращение огня закончится в тот же день со стороны россиян односторонне. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня с американским мониторингом и посредничеством", - пояснил президент.
Зеленский также отметил, что встреча может состояться в любой день начиная с завтрашнего.
"Мое такое личное предложение, все стороны от этого выиграют. Если (американский президент Дональд. - ред.) Трамп поддержит, мы будем благодарны. президент (Турции Реджеп, - ред.) Эрдоган, уверен будет поддерживать. Мы готовы к такой встрече в любой день", - повторил он.
Возможно встреча лидеров
Напомним, что 3 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в предстоящей трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако, как отметил пресс-секретарь, Путин хочет провести такую встречу только после проработки и согласования всех технических деталей в рамках будущего прекращения огня или долгосрочного мирного соглашения.
Заметим также, что 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями.
Как известно, стороны в частности обсудили возможность переговоров на уровне президентов Украины и России с привлечением отдельных лидеров стран Запада.
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