Не только Трамп и Путин. Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера

Украина поддерживает возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - сообщил президент.

Он отметил, что они с Эрдоганом обсудили первую встречу Украины и России в Стамбуле.

"Обмен пленными - это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей", - отметил он.

В то же время президент отметил, что они с турецким лидером обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и то, при каких условиях Украина готова принять в ней участие.

"Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", - сообщил Зеленский.

Он также рассказал, что во время разговора было обсуждено участие Турции в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

"Спасибо за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат", - подытожил президент Украины.