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Не только Трамп и Путин. Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера

Украина, Пятница 30 мая 2025 22:45
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Не только Трамп и Путин. Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина поддерживает возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - сообщил президент.

Он отметил, что они с Эрдоганом обсудили первую встречу Украины и России в Стамбуле.

"Обмен пленными - это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей", - отметил он.

В то же время президент отметил, что они с турецким лидером обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и то, при каких условиях Украина готова принять в ней участие.

"Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", - сообщил Зеленский.

Он также рассказал, что во время разговора было обсуждено участие Турции в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

"Спасибо за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат", - подытожил президент Украины.

Переговоры Украины и РФ

Заметим, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский планировал телефонный разговор с турецким лидером. РБК-Украина сообщало, какая была цель этого разговора.

Напомним, что на днях Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Украина заявила о готовности к следующим переговорам с Россией, но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" относительно возможного перемирия.

В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна предоставить Украине меморандум ко второму раунду переговоров, чтобы будущая встреча делегаций была субстантивной и предметной важно.

Позже у Зеленского даже выдвинули условия Российской Федерации для проведения переговоров.

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