Не только Трамп и Путин. Зеленский хочет видеть за столом переговоров еще одного лидера
Украина поддерживает возможность четырехсторонней встречи по мирному соглашению с участием лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - сообщил президент.
Он отметил, что они с Эрдоганом обсудили первую встречу Украины и России в Стамбуле.
"Обмен пленными - это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей", - отметил он.
В то же время президент отметил, что они с турецким лидером обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и то, при каких условиях Украина готова принять в ней участие.
"Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", - сообщил Зеленский.
Он также рассказал, что во время разговора было обсуждено участие Турции в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.
"Спасибо за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат", - подытожил президент Украины.
Переговоры Украины и РФ
Заметим, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский планировал телефонный разговор с турецким лидером. РБК-Украина сообщало, какая была цель этого разговора.
Напомним, что на днях Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.
Украина заявила о готовности к следующим переговорам с Россией, но до встречи хочет получить от Москвы так называемый "меморандум" относительно возможного перемирия.
В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия должна предоставить Украине меморандум ко второму раунду переговоров, чтобы будущая встреча делегаций была субстантивной и предметной важно.
Позже у Зеленского даже выдвинули условия Российской Федерации для проведения переговоров.
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