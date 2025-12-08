Зеленский ответил, доверяет ли он США в контексте мирных переговоров

Власти США действительно хотят, чтобы война России против Украины завершилась. Но главный вопрос в том, на каких условиях будет мир.
Как передает РБК-Украина, об этом в ответ на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.
У главы украинского государства спросили, доверяет ли он американцам в ходе мирных переговоров. Потому что Европа "не очень".
Зеленский обратил внимание, что у европейских чиновников разные мнения по поводу доверия к США. В частности, есть пророссийские европейцы, которые блокируют помощь Украине. При этом есть и проамериканские, которые верят Вашингтону.
"Америка сильный партнер. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) точно хочет завершить войну. И это факт. Да, у него свое видение. Мы тут живем, видим детали, нюансы, намного глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина", - сказал президент.
Он также добавил, что американская переговорная группа очень старается. В частности, это касается зятя президента США Джареда Кушнера, который работает в паре со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
"Я точно вижу, что они хотят, чтобы война завершилась. Это не игра со стороны США… Все хотят, чтобы война завершилась, но для нас с вами важно еще и как, на каких основаниях. Чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим. Такие детали не мелкие для нас, поэтому мы хотим ответа на каждую такую деталь", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Spiegel обнародовало детали тайного совещания президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами.
Издание утверждало, что президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал своего украинского и европейских коллег о риске "предательства" со стороны США в вопросе территорий Украины.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц якобы заявлял о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "играют" с Европой и Украиной.
Позже Макрон опроверг такие слухи и заверил, что между Европой и США нет недоверия.