Зеленский ответил, доверяет ли он США в контексте мирных переговоров

У главы украинского государства спросили, доверяет ли он американцам в ходе мирных переговоров. Потому что Европа "не очень".

Зеленский обратил внимание, что у европейских чиновников разные мнения по поводу доверия к США. В частности, есть пророссийские европейцы, которые блокируют помощь Украине. При этом есть и проамериканские, которые верят Вашингтону.

"Америка сильный партнер. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) точно хочет завершить войну. И это факт. Да, у него свое видение. Мы тут живем, видим детали, нюансы, намного глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина", - сказал президент.

Он также добавил, что американская переговорная группа очень старается. В частности, это касается зятя президента США Джареда Кушнера, который работает в паре со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

"Я точно вижу, что они хотят, чтобы война завершилась. Это не игра со стороны США… Все хотят, чтобы война завершилась, но для нас с вами важно еще и как, на каких основаниях. Чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим. Такие детали не мелкие для нас, поэтому мы хотим ответа на каждую такую деталь", - подчеркнул Зеленский.